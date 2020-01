Opnieuw verdachte gearresteerd voor dood Derk Wiersum

De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Het is een 31-jarige Rotterdammer die maandag in Amsterdam is gearresteerd. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de moord.

De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen vastgezet. Hij zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Na zijn arrestatie zijn op twee plekken in Amsterdam en Rotterdam doorzoekingen gedaan.

In de moordzaak zitten nog twee verdachten vast.