Opnieuw verdachte aangehouden voor fatale mishandeling Arnhem

De politie heeft opnieuw een minderjarige jongen uit Arnhem opgepakt wegens betrokkenheid bij de fatale mishandeling op woensdagavond van een 73-jarige inwoner van die stad. De jongen is zondagavond aangehouden, meldt de politie maandag.

Een van de andere verdachten, een minderjarige jongen uit Westervoort, is zondagavond op vrije voeten gesteld. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. In totaal zitten nog zes verdachten vast, van wie er vijf minderjarig zijn. Drie van hen zijn vrijdag voorgeleid en blijven langer vastzitten. Twee verdachten krijgen maandag te horen of ze langer vast blijven zitten of niet. Later deze week wordt de laatste aangehouden verdachte voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

De politie, die met 25 rechercheurs aan de zaak werkt, kan nog geen verdere informatie geven over de precieze toedracht van de mishandeling. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemde de mishandeling „afgrijselijk en monsterlijk”.