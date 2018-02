Opnieuw veel nee-registraties voor afstaan organen

Evenals op 13 februari waren er ook op 14 februari zo’n tien keer meer afwijzingen (26.429) dan acceptaties van orgaandonatie (2604).

In totaal hebben na de stemming in de Eerste Kamer 5386 mensen zich als donor laten registreren. Bijna 51.000 zagen er juist vanaf. Ruim 30.000 mensen wijzigden hun keuze.

Per 1 februari hadden 3.690.573 mensen zich als orgaandonor laten registreren tegen 1.755.613 niet. Bij 717.660 mochten nabestaanden erover beslissen.

Potentiële orgaandonoren hebben de mogelijkheid om bij hun keuze ook aan te geven welke organen ze willen afstaan nadat artsen hebben verklaard dat ze hersendood zijn.

Opvallend is dat veel donoren niet willen dat hun huid of hoornvliezen worden gebruikt. Van de ruim 3,6 miljoen donoren per 1 februari willen 554.654 geen huid afstaan; 451.378 geven aan geen hoornvliezen te willen doneren. Ook botten worden relatief vaker uitgezonderd (252.201), gevolgd door bloedvaten (205.571) en harten (175.078).