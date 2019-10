Opnieuw veel geld gevonden bij fruitboer

Bij een nieuwe huiszoeking in het huis van de directeur van een fruitoverslagbedrijf in Barendrecht is opnieuw een groot geldbedrag gevonden. In de woning in Zwijndrecht werd bij een eerdere huiszoeking al 170.000 euro in contanten aangetroffen, nu vond de politie nog eens 72.000 euro.

Het bedrijf en de directeur worden onderzocht op verdenking van witwassen. De 66-jarige directeur en zijn 51-jarige partner werden in juni aangehouden, maar na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat via het bedrijf voor 1,5 miljoen euro is witgewassen.

Het bedrijf kwam in beeld nadat er een aantal keer cocaïne tussen fruit uit Zuid-Amerika was onderschept.