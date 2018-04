Opnieuw toename Lyme-patiënten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen jaar 27.000 nieuwe gevallen van de ziekte van Lyme geteld. Bij de vorige peiling, in 2014, kwamen er 25.000 slachtoffers bij. In de afgelopen twintig jaar is het aantal mensen dat Lyme opliep verviervoudigd, zegt de RIVM aan het begin van de Week van de teek.

De ziekte van Lyme is een infectie die ontstaat door de Borreliabacterie op teken en gevolgen kan hebben voor zenuwweefsel, gewrichten, huid en hart. De speciale week is er om mensen extra alert te maken op teken, de boosdoeners die je vooral kunt oplopen in het bos, in de duinen, in een parkje of zelfs in je eigen tuin.

Jaarlijks worden circa 1,3 miljoen mensen gebeten, dus lang niet iedereen wordt ziek. De teken laven zich graag aan menselijk bloed, dat ze bij voorkeur tot zich nemen via liezen, knieholtes, oksels, bilspleten, achter oren en rond haargrenzen. Heb je een teek, dan moet je hem er zo snel mogelijk uit zien te peuteren en de plek nog drie maanden goed in de gaten houden. Krijg je een ring- of vlekvormige uitslag of klachten, dan moet je naar de dokter.

De Lymevereniging, het AMC, het Radboudumc en het RIVM richtten het afgelopen jaar het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (NLe) op voor onderzoek naar de ziekte. „Wij willen begrijpen waarom sommige volwassenen en kinderen klachten houden en anderen niet. Via tekenradar.nl kunnen mensen met tekenbeten en Lyme zich aanmelden voor ons onderzoek”, aldus RIVM-onderzoeker Kees van den Wijngaard. „Daarmee laten ze meteen aan andere bezoekers van de site zien waar in Nederland op dit moment tekenbeten worden gemeld.”

„We zijn nog hard op zoek naar kinderen en volwassenen die onlangs de ziekte van Lyme hebben gekregen na een tekenbeet om dit belangrijke onderzoek af te kunnen ronden”, aldus Van den Wijngaard.