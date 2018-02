Opnieuw tiener vast om dubbele liquidatie

De politie heeft opnieuw een tiener opgepakt wegens de dubbele liquidatie in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Het is een zestienjarige Rotterdammer die maandag is aangehouden. Op het moment van de schietpartij was hij vijftien jaar. De politie weet niet wat zijn precieze rol is geweest bij het doodschieten van twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar.

Eerder zijn al drie achttienjarige verdachten aangehouden. Twee van hen waren zeventien jaar tijdens de dubbele liquidatie. Die vond 20 december plaats op de Rhijnauwensingel, midden in een woonwijk. De slachtoffers werden met een kalasjnikov doodgeschoten vanuit een zwarte Audi. Die bleek gestolen en werd enkele uren later brandend teruggevonden in Ridderkerk. Inmiddels lijkt het er volgens de politie op dat de daders het vooral hadden gemunt op het 26-jarige slachtoffer.