Opnieuw tbs voor onverbeterlijke tbs’er

Een 54-jarige tbs’er is veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf en opnieuw tbs met dwangverpleging, wegens vrijheidsberoving en mishandeling van zijn therapeute. Hij deed dat tijdens zijn proefverlof van een lopende tbs-maatregel, die hij opgelegd had gekregen wegens verkrachting. Hij was al twee keer eerder veroordeeld tot tbs en pleegde toen ook ernstige strafbare feiten tijdens proefverloven, stelde de rechtbank in Zutphen donderdag.

De verdachte had zijn sociotherapeute achtervolgd toen zij uit de kliniek vertrok. Onderweg stapte de man onverhoeds bij in haar de auto. Hij sloeg zijn arm met kracht om haar nek, trok haar naar achteren en porde met een mes in haar rug. Daarna sleurde hij haar de auto uit en probeerde haar in zijn eigen auto te duwen.

De rechtbank vindt dat de man een stoornis heeft en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is. De man moet de vrouw een schadevergoeding betalen.