Opnieuw stoelenprotest bij ambassade Rusland

Nabestaanden van de ramp met de MH17 hebben woensdag 298 lege stoelen neergezet bij de Russische ambassade in Den Haag. Daarmee is geprotesteerd tegen de opstelling van Rusland, dat volgens hen geen openheid van zaken wil geven over de betrokkenheid van het land bij het neerhalen van het toestel in 2014.

’‘Wij zijn verbolgen dat Rusland het onderzoek naar de ramp tegenwerkt en geen verklaring wil afleggen over het raketsysteem dat is gebruikt’‘, zegt Sander van Luik van de Werkgroep Waarheidsvinding, die de actie organiseerde. ’‘Rusland heeft wel iets uit te leggen.’‘

De 298 stoelen vertegenwoordigen de 298 slachtoffers van de MH17. Ze stonden opgesteld zoals de rijen in een Boeing.

Het is de tweede keer dat de nabestaanden de actie met de stoelen hielden. Vorig jaar heeft de werkgroep een brief afgegeven bij de Russische ambassade. Dat is nu niet gebeurd. ’‘We hebben toen die brief gestuurd. Rusland is nu nog steeds aan zet’’, aldus Van Luik.