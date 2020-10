Opnieuw stijging verkoop Fairtrade-producten

UTRECHT (ANP) Ruim 6,9 miljoen huishoudens kochten in 2019 Fairtrade-producten, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK. Dat komt neer op 87,4 procent van de huishoudens die vorig jaar minimaal één keer een product met het Fairtrade-keurmerk kocht. In 2018 lag dat percentage nog op 83,8 procent en een jaar eerder op 78,5 procent.

Volgens Fairtrade Nederland (voorheen Stichting Max Havelaar) komt de groei doordat van steeds meer producten een Fairtrade-variant te koop is. Ook hechten steeds meer mensen belang aan duurzame en eerlijk geproduceerde producten, volgens de organisatie.

De coronacrisis maakt dit jaar de kwetsbaarheid van boeren en arbeiders in arme landen zichtbaar, aldus Fairtrade Nederland. Ze hebben geen buffer om op terug te vallen als inkomsten teruglopen, terwijl er tegelijkertijd juist extra investeringen nodig zijn bij bedrijven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Fairtrade Nederland organiseert in de week van 24 oktober tot en met 1 november de Fairtrade Week. Tijdens die dagen besteden supermarkten en winkels extra aandacht aan eerlijke handel.

Fairtrade Nederland is de eigenaar van het Fairtrade-keurmerk in Nederland. Met het keurmerk zet Fairtrade Nederland zich in voor betere productie- en handelsvoorwaarden voor producenten in armere landen, bijvoorbeeld door een minimumprijs en een premie voor producten te garanderen. Het keurmerk zit in Nederland volgens Fairtrade Nederland op zo’n 8800 producten, waaronder koffie, thee, chocolade en bananen.