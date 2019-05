Opnieuw spijbelen voor het klimaat

Opnieuw spijbelen vrijdag ook in ons land scholieren om de aandacht te vestigen op de zorgen om het klimaat. In Utrecht was aan het begin van de middag een grote groep op de been. Volgens een woordvoerder van de jongeren ging het om minstens 2000 demonstranten.

Ze zetten in de Domstad de internationale actie Youth for Climate kracht bij. Een aantal leerkrachten, die zich Teachers for Climate noemen, staat erachter. De klimaatmars ging van Park Nieuweroord naar het Wilhelminapark, waar vroeg in de middag een podiumprogramma begon.

Ook in België zijn scholieren weer op de been voor het klimaat.