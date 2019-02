Opnieuw scholierenprotest in Den Haag

Scholieren gaan donderdag 14 maart opnieuw onder schooltijd actievoeren in Den Haag voor het klimaat. Dat zegt een van de jongeren van Youth for Climate.

Ze zijn toch niet helemaal tevreden over het gesprek dat zij dinsdag hadden met premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes (Economische Zaken). In afwachting van dat gesprek zagen de jongeren even af van nieuwe acties, maar ze zeiden ook dat er na het succes van de het eerste protest heel goed opnieuw zo’n manifestatie zou kunnen komen.

Op basis van het gesprek concluderen de scholieren nu dat ze er geen vertrouwen in hebben dat Nederland de klimaatdoelstellingen gaat halen. „Ze zeggen veel aan het klimaat te doen, maar meerdere onderzoeken tonen het tegendeel aan”, aldus een woordvoerder van de jongeren over de politici.

7 februari voerden circa 15.000 scholieren in Den Haag voor het eerst actie voor een beter klimaat. Ze bleven er voor weg van school. De klimaatspijbelaars willen zo de politiek onder druk zetten maatregelen te nemen.