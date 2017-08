Opnieuw protest tegen uitzetting kinderen

Honderden mensen, onder wie veel kinderen, hebben in Amersfoort gedemonstreerd tegen uitzetting van twee kinderen die in Nederland zijn opgegroeid. „Howick en Lili moeten blijven” riepen drie- tot vierhonderd klasgenoten, vrienden, kerkgenoten en andere betrokkenen. Ze hielden hartjes vast met daarop de tekst: „Klaas Dijkhoff, laat je hart spreken.”

De demonstranten hopen dat de staatssecretaris gebruik zal maken van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid en de kinderen en hun moeder alsnog een verblijfsvergunning geeft. Hun laatste beroep tegen uitzetting naar Armenië werd vrijdag door de bestuursrechter afgewezen. Klasgenootjes van Howick en Lili betoogden vrijdag ook al op het Binnenhof tegen de uitzetting.

Volgens de organisatie Defence for Children, die zich ook met de zaak bezighoudt, zijn de kinderen van 11 en 12 jaar nog nooit in Armenië geweest. Ze logeren momenteel op een adres dat de moeder, die in een uitzetcentrum zit, niet wil prijsgeven.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie liet weten niet in de media te reageren op individuele gevallen. Defence for Children en advocaat Claire Mayne, die het gezin bijstaat, zeiden zondagavond geen signalen te hebben gekregen over veranderingen in de situatie van de moeder en haar kinderen.

De uitzetting van de moeder staat voor maandagmorgen gepland. Zoals het er nu naar uitziet, zal ze daarbij dus van haar kinderen worden gescheiden. „Ik vraag mij af of zoiets ooit eerder is voorgekomen”, zegt de advocaat. Ze gaat ervan uit dat de overheid op zoek is naar de kinderen, maar zegt zelf ook niet te weten waar zij verblijven.

Overigens bestrijdt de vrouw dat ze uit Armenië afkomstig is. Ze zegt dat ze etnisch Armeens is, maar uit buurland Azerbeidzjan komt. Voordat ze met haar kinderen naar Nederland kwam, woonde ze naar eigen zeggen jaren illegaal in Rusland. De Armeense autoriteiten menen echter dat de drie wel uit Armenië komen.