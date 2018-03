Opnieuw protest in zaak Pakistaans gezin Epe

Bij het gemeentehuis van Epe heeft donderdagmiddag een demonstratie plaatsgehad tegen de uitzetting van het christelijke Pakistaanse gezin Israël naar Polen.

Betrokkenen bij het gezin hadden de gemeenteraadsleden uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen, aldus woordvoerder Theo Peursum. „We riepen de raadsleden op via de fracties in de Tweede Kamer te bemiddelen in het verhinderen van het uitzetten van het Pakistaanse gezin naar Polen. Anders bestaat het risico dat deze mensen vervolgens worden teruggestuurd naar hun land, waar ze als christen gevaar lopen.”

Het gezin –ouders met twee zonen van 15 en 21 jaar– zit sinds vorige week woensdag in vreemdelingenbewaring in Kamp Zeist. Vandaaruit zullen ze op het vliegtuig naar Polen worden gezet, waar ze in 2016 vanuit Pakistan aankwamen. Staatssecretaris Harbers (Justitie) liet maandag weten geen reden te zien de asielaanvraag van het gezin in Nederland in behandeling te nemen.

CDA-fractievoorzitter L. Looman uit Epe, die eerder in de raad vragen stelde over de kwestie, zei donderdagmiddag dat ze niet bij de demonstratie aanwezig kon zijn. Ook fractievoorzitter J. Spijkerboer van de SGP-CU-fractie was er niet bij. „We hadden dit Pakistaanse gezin graag geholpen”, zegt Spijkerboer, die een eerdere protestbijeenkomst, afgelopen vrijdag, bezocht. „De burgemeester heeft gezegd: Mijn mogelijkheden om nog iets te doen voor dit gezin houden op. Ik denk dat dit ook voor de gemeenteraad geldt.”

Advocaat mr. S. Rebergen uit Arnhem zei donderdagmiddag desgevraagd op dit moment niets voor het gezin Israël te kunnen doen. „Hun asielaanvraag is niet afgewezen, maar ze worden aan Polen, een ander EU-land, overgedragen. In Polen hebben ze gewoon de mogelijkheid asiel aan te vragen en aan te geven waarom ze niet terug kunnen naar Pakistan.”

Alert is Rebergen op de duur van het verblijf van het gezin in vreemdelingendetentie. „Ik heb een bewaringsprocedure aangespannen. Een van de kinderen van het gezin is minderjarig en mag daarom maximaal twee weken worden vastgezet. Deze bewaringszaak dient op 6 maart, precies twee weken nadat het gezin in Kamp Zeist is gekomen. De kans bestaat dat het gezin dan al naar Polen is vertrokken.”