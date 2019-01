Opnieuw problemen met Amsterdamse trams

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB kampt opnieuw met problemen, waardoor woensdagochtend minder trams rijden. De stroomstoring die de vervoerder dinsdag parten speelde, heeft een defect veroorzaakt in een transformator bij de remise aan de Havenstraat. Daardoor kunnen maar op halve kracht trams naar buiten worden gestuurd, twittert de GVB.

In de nacht van maandag op dinsdag ontstond in die remise aan de Havenstraat in Amsterdam-Zuid rond 02.30 uur een stroomstoring. Het vervoersbedrijf zette daarop trams uit een andere remise in. Bijna de helft van de trams reed niet. Rond de avondspits reden de trams in Amsterdam weer „op sterkte”.

Volgens de GVB gaat het woensdag niet zo als de dag ervoor. „Uiteindelijk rijden ze allemaal uit. Het duurt alleen wat langer vanochtend bij tram 1, 2, 5, 13, 17 en 24.”