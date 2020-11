Opnieuw poederbrief aangetroffen in Amsterdam

Opnieuw is er in Amsterdam een poederbrief aangetroffen. Volgens de politie werd deze donderdagochtend bezorgd op de Prinsengracht in de binnenstad. Op welke locatie de poederbrief is bezorgd, kan een woordvoerster niet zeggen omdat het „daderinformatie” is. Niemand raakte gewond.

De afgelopen dagen doken in het hele land poederbrieven op, waarvan de meeste in Amsterdam. Zo werden dinsdag op zes plekken in de hoofdstad, een locatie in Best, twee adressen in Rotterdam, een plek in Amersfoort en een in Utrecht exemplaren aangetroffen. De brieven kwamen onder meer binnen bij het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis, twee hotels in Amsterdam, een pand van de Persgroep in Rotterdam, een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best, de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort en een bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam waar onder meer de redacties zitten van DPG-kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant.

Woensdag werden poederbrieven gevonden op drie locaties in de hoofdstad aan de Weteringschans in het centrum, de Rooseveltlaan in Zuid en de Jan Tooropstraat in Nieuw-West. In Leusden werd op een kantoor op de Kastanjelaan een poederbrief bezorgd.

De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven. De coördinatie hiervan ligt in Amsterdam, zei de woordvoerster.