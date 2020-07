Opnieuw overlast door stofdeeltjes in Hoek van Holland

Sinds afgelopen zondag ervaren inwoners van Hoek van Holland overlast door stof. Er wordt melding gemaakt van zwarte stof maar ook van metaalkleurige stofdeeltjes, meldt de DCMR Milieudienst Rijnmond. Begin juni kwamen er bij de dienst ook al meldingen binnen over stofdeeltjes.

De milieudienst zegt „aanhoudend” onderzoek te doen naar de bron van de overlast. Bij twee bedrijven wordt onderzocht of ze de bron zijn, maar door de harde wind is het lastig met zekerheid te zeggen waar het stof vandaan komt. „Momenteel doet de DCMR onderzoek naar de herkomst van de stof, maar er is nu nog geen uitsluitsel te geven of en welk bedrijf de overlast veroorzaakt en of deze in overtreding is”, aldus de milieudienst.

Zondag kwamen er 68 klachten binnen, maandag 17, dinsdag 67 en woensdag tot 13.30 uur nog eens 14.

Begin juni kwamen er twintig meldingen binnen. Toen ging het enkel om meldingen van een zwarte stof en niet een metaalkleurige stof.