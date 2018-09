Opnieuw oproep behoud scholierenlijn Driestar

SGP en ChristenUnie in de Provinciale Staten van Utrecht hebben opnieuw een oproep gedaan om de scholierenlijn van de gemeente De Ronde Venen naar het Driestar College in Gouda ook in de toekomst te handhaven.

Op dit moment is er nog een rechtstreekse verbinding tussen De Ronde Venen en de Driestar. Vervoerder Syntus wil echter in het Vervoersplan 2019 opnemen om de lijn in te korten en de bussen niet verder laten gaan dan NS-station Woerden. Leerlingen moeten daar dan overstappen op de trein. Dat betekent dat de kosten per leerlingen per jaar omhoog gaan van 776 naar 1446 euro. Er maken meer dan honderd scholieren gebruik van de lijn.

Tweede Kamer

SGP en CU in de provincie Utrecht stelden op 11 juni vragen over de scholierenlijn. Ook de CU in de Tweede Kamer kaartte de kwestie aan. De fractie stelde over de kwestie vragen aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

De gemeenteraad van De Ronde Venen nam bovendien unaniem een motie aan over het behoud van de scholierenlijn. De gemeente Nieuwkoop pleitte in een brief aan de provincie Utrecht voor het handhaven van de lijn en een aantal kerkelijke gemeenten trok eveneens aan de bel.

De twee fracties in de Provinciale Staten van Utrecht denken dat de rechtstreekse lijn rendabel is omdat de bussen twee keer per dag volledig zijn gevuld. De fracties voeren dat als extra argument aan om te pleiten voor het behouden van de busverbinding.

SGP en CU in Utrecht roepen ertoe op om de belangen van de leerlingen uit onder meer De Ronde Venen zwaar te laten wegen bij de vaststelling van het Vervoersplan 2019.