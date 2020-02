Opnieuw ophef over ‘Palestijnse’ straatnamen

Op sociale media is opnieuw ophef ontstaan over straatnaambordjes in Eindhoven waarop Palestina in plaats van Israël is vermeld. Een misverstand, volgens het gemeentebestuur.

Op de bordjes van de Jeruzalem-, Nazareth-, Samaria- en Judealaan in de Eindhovense wijk Vlokhoven staat in kleine letters onder de naam: Stad in Palestina, of: Landschap in Palestina. „Klopt dit? Heeft u van uw #Israelbuurt een Palestinabuurt gemaakt? U weet dat dit feitelijk onjuist is?” twitterde Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw-Israëlitisch Weekblad, vrijdag.

De kwestie werd in 2014 al aangezwengeld door de Joodse organisatie Likoed Nederland. Die stelde toen: „De gemeente Eindhoven veegt Israël van de kaart.” Dat leidde tot vragen in de Tweede Kamer.

Eindhoven heeft erop gewezen dat de bordjes er al hangen sinds de wijk in de vorige eeuw werd gebouwd en dat de verwijzing duidt op het Bijbelse Palestina en dus geen politieke keuze is. „Het is geen referentie naar actuele politieke kwesties”, aldus de gemeente. Het stadsbestuur was overigens best bereid de vermeldingen te verwijderen –inmiddels is het beleid geen tekst meer onder de straatnaam te plaatsen–, maar pas als de blauwe bordjes aan vervanging toe zijn.

Dat is nog steeds niet het geval. „6 jaar na dato nog niets veranderd”, twitterde Voet. Klopt, reageerde de gemeente Eindhoven, wijziging gebeurt „pas in het kader van regelmatige vervanging, en dat gaat voorlopig niet gebeuren.”

Daar is niet iedereen het mee eens. „WakeUp Eindhoven; nieuwe bordjes kosten ca. € 100. Niet veel als de waarheid je lief is”, reageerde voormalig directeur Naftaniel van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).