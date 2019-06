Opnieuw ooievaar beschoten

In ’s-Graveland (Noord-Holland) is een ooievaar met een luchtbuks beschoten. De vogel is naar het vogelhospitaal in Naarden gebracht.

De ooievaar had volgens de vogelopvang een lelijke open breuk aan de linkervleugel. Bij onderzoek werd een kogel van een luchtbuks in de wond aangetroffen. Alles wijst erop dat het dier van korte afstand is neergeschoten, aldus het vogelhospitaal.

De dierenarts gaat proberen de breuk te herstellen. De politie is op de hoogte gebracht.

Begin mei werd een ooievaarsnest in De Lutte (Overijssel) vanuit een auto beschoten. Daarbij kwam het mannetje om het leven. De eieren werden uit het nest gehaald en zijn inmiddels uitgekomen.