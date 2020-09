Opnieuw ontploffing bij huis aan Ringweg Zaandam

Bij een woning aan de Ringweg in Zaandam is dinsdagavond laat een ontploffing geweest. De voordeur en ramen van de woning raakten door de explosie beschadigd. De politie meldde dat er geen gewonden zijn gevallen. Ruim een week geleden was ook al een ontploffing bij het huis aan de Ringweg.

Buurtbewoners zeiden tegen NH Nieuws dat de explosies het gevolg zouden zijn van een ruzie tussen twee vloggers. De politie kon dat niet bevestigen en liet weten dat bij het onderzoek wordt gekeken of er een mogelijk verband is tussen de twee ontploffingen.

Door de explosie dinsdagavond raakte ook het glas in de deuren van de naastgelegen woningen beschadigd. Buurtbewoners schrokken wakker door een harde knal.