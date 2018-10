Opnieuw onrust door „horror-slachthuis”

Animal Rights slaat alarm over de behandeling van te slachten melkkoeien in Duitsland en de kans dat het vlees van deze dieren in Nederland wordt verkocht.

„De Duitse dierenrechtenorganisatie SOKO Tierschutz heeft verbijsterende opnamen gemaakt in Nedersaksen. Die tonen hoe afgedankte melkkoeien zo ziek of verzwakt zijn dat ze stelselmatig met een lier uit de transportwagens het slachthuis ingesleept moeten worden. Behalve het verslepen van levende koeien met een lier tonen de beelden ook hoe er met elektrische veedrijvers op de dieren wordt ingestoken.” Animal Rights deelt de beelden op de eigen site. Het slachthuis in kwestie zou inmiddels al wel zijn gesloten.

Het zou echter hebben geleverd aan een vleesgroothandel in België „dat op zijn beurt naar heel de EU exporteert waardoor het vlees mogelijk ook in de Nederlandse schappen ligt”, waarschuwt Animal Rights.

In Nederland blijft ook zorg over slachtpraktijken zelf, zegt de organisatie. Vorige week was er een inval bij een slachterij in Drenthe, op verdenking van het doden van runderen die te ziek waren voor het vervoer naar het abattoir.