Opnieuw onderzoek naar weggebruik in Randstad

Rijkswaterstaat wil inzicht krijgen in de ervaringen van automobilisten op de snelweg in de Randstad. De organisatie gaat komende week op 38 locaties een verkeersonderzoek doen.

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in het weggebruik, ontwikkelingen en trends op autosnelwegen. Het onderzoek verloopt via kentekenregistratie en het afnemen van enquêtes bij automobilisten.

Rijkswaterstaat wil de gegevens vergelijken met 2014, toen het onderzoek voor het eerst werd gedaan.

Het onderzoek onder personenauto’s moet informatie opleveren over de intensiteit, over de herkomst en bestemming van personenauto’s, over hoe automobilisten de bereikbaarheid en doorstroming beleven en over het rijmotief zoals woon-werk, zakelijk of recreatief. Aan de automobilisten wordt onder andere gevraagd wanneer zij reizen, hoe zij omgaan met files en hoe zij proberen de reis efficiënter te laten verlopen.