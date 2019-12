Opnieuw onderzoek naar vermiste loodgieter

De politie doet dinsdag in het Noord-Brabantse Steenbergen opnieuw onderzoek naar de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Bij de zoektocht worden volgens de politie specialisten ingezet. Ook wordt er met speurhonden buurtonderzoek gedaan.

De Belg is niet meer gezien sinds hij op zondag 2 juni zijn woning verliet in Lint (België). Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in Den Bosch. De auto is vermoedelijk ook in Steenbergen geweest.

De politie pakte in Nederland in november twee minderjarige jongens en een 30-jarige man op in de vermissingszaak. In totaal zijn er zes verdachten in deze zaak. Vijf verdachten zitten vast in Nederland: drie mannen en twee vrouwen. In België zit een vrouw vast voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Zij werd in juli in België gearresteerd.

Belgische media melden dinsdag dat de twee minderjarige jongens een gedetailleerde getuigenis hebben afgelegd en dat ze Van der Heyden in stukken hebben gesneden en op een kampvuur hebben gegooid.

Voor de zaak is dinsdag ook aandacht in het programma Opsporing Verzocht.