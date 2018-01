Opnieuw minder zwangerschappen afgebroken

Het aantal vrouwen dat in 2016 een abortus onderging in Nederland is verder gedaald. In totaal werden 30.144 zwangerschappen afgebroken, 659 minder dan een jaar eerder. Volgens de gezondheidsinspectie IGJ is er sinds 2000 een dalende lijn te zien in het aantal abortussen.

Opvallend is dat de meeste abortussen plaats vonden bij vrouwen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Tot 2015 waren de meeste zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar. Het aantal abortussen bij tieners was bijna 3000. In 65 gevallen ging het om meisjes onder de 15 jaar.

Bijna 3650 abortussen (12 procent) werden uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en hiervoor naar Nederland kwamen.

IGJ stelt ook vast dat de meeste vrouwen die abortussen ondergingen uit Flevoland en Zuid-Holland komen.