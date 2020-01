Vorig jaar werden opnieuw minder muskusratten gevangen. Waar twee jaar geleden nog 53.511 muskusratten werden gevangen, waren dat er in 2019 nog maar 50.319. Volgens de Unie van Waterschappen betekent dit dat het goed gaat met het terugdringen van de ongewenste rat.

Het aantal gevangen muskusratten laat al jaren een dalende lijn zien. Dit is volgens de Unie van Waterschappen een gevolg van grote inspanningen en een actieve vangststrategie van de waterschappen.

Muskusratten zijn knaagdieren van zo’n anderhalve kilo die van oudsher niet in Nederland thuishoren. Het dier is door menselijk handelen in Nederland beland en heeft hier geen natuurlijke vijanden. Muskusratten zijn schadelijk voor de dijken en de biodiversiteit, aldus de Unie. „Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken.”

Dit jaar gaan de waterschappen nieuwe (vang-)technieken uittesten. Zo worden met slimme vallen met beeldherkenning alleen muskus- en beverratten gevangen. Beverratten zijn volgens de Unie ook schadelijk voor dijken en de biodiversiteit.

Het aantal beverratten nam in 2019 af met 14 procent; er werden er 1.197 gevangen. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland, waar de beverrat nu vooral vandaan komt.