Opnieuw meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Ziekenhuizen komen steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal coronapatiënten. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 1943 coronapatiënten. Dat zijn er 84 meer dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 450 coronapatiënten, een stijging van 31 ten opzichte van dinsdag. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal 27 patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio’s. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

„Het aantal Covidpatiënten blijft stijgen. Dit volgt op de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. De ic-opnames stijgen momenteel naar verhouding nog sneller dan de klinische opnames. In de afgelopen zeven dagen is het aantal ic-opnames met 50 procent gestegen en het aantal klinische opnames met 27 procent”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.