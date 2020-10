Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is gestegen tot 1233. Dat zijn er 43 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen 247 coronapatiënten, twaalf meer dan zaterdag. Verder liggen er 986 patiënten buiten de intensive care in de ziekenhuizen, 31 meer dan een dag eerder.

Op de ic’s liggen daarnaast 489 andere patiënten, die geen corona onder de leden hebben. Dat zijn er 31 minder dan de dag ervoor.

Om de druk op overvolle ziekenhuizen te verlichten, worden sommige patiënten verplaatst. De afgelopen 24 uur zijn er zeventien verplaatsingen geweest. Vijf van hen zijn ic-patiënten. „Het aantal opgenomen covidpatiënten stijgt door, dit is conform de verwachting. Van hen ligt 51 procent in het westen van het land”, zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers. Patiënten worden vanuit het westen verplaatst over het gehele land.

Armand Girbes, hoofd van de ic-afdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, valt het op dat er op zijn ic voornamelijk Covid-patiënten met een niet-westerse achtergrond liggen die de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn. Girbes houdt een audiodagboek bij het VPRO-programma Argos. Daarin zegt hij dat hij geen precieze getallen heeft, maar dat collega’s in enkele andere ziekenhuizen zijn indruk delen. Hij denkt dat de voorlichting beter kan. „We hebben nu persconferenties waarbij een doventolk is, maar hoe is het met de voorlichting van de mensen die in Nederland wonen maar die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.”