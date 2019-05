Opnieuw maximale jeugdstraf voor doden jongen

De 17-jarige Yasin N. is ook in hoger beroep veroordeeld tot de maximale straf voor jeugdigen wegens het doodsteken van de 16-jarige Nick Bood in Zaandam. Hij kreeg een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Anders dan de rechtbank in Haarlem vindt het gerechtshof in Amsterdam niet dat er sprake was van voorbedachte rade (en juridisch gezien dus van moord) maar van doodslag.

Voor de strafmaat maakt dat nu niet uit. N. stak als 15-jarige jongen het slachtoffer op 29 april 2017 met een mes in de hartstreek. Aanleiding daarvoor was onenigheid over drugs die het slachtoffer niet zou hebben geleverd. De verdachte voelde zich opgelicht en was boos. In de weken die volgden liet N. aan vrienden weten dat hij het slachtoffer wilde terugpakken, steken en soms zei hij "doodmaken". Maar het hof schaart dat laatste, lettend op zijn gedragsstoornis, onder grootspraak.

Het hof legt de zogeheten PIJ-maatregel op, omdat de gedragsstoornis van N. langdurig moet worden behandeld. Aan de moeder en stiefbroer van het slachtoffer is 15.000 euro shockschade toegekend.