Opnieuw mannen aangehouden voor rellen Utrecht

Er zijn opnieuw twee mannen aangehouden in verband met de rellen het afgelopen weekeinde in Utrecht. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht was het de afgelopen dagen onrustig, jongeren gooiden onder meer met vuurwerk en stenen naar de politie. De ME moest optreden.

De twee mannen worden verdacht van opruiing door het plaatsen van berichten op social media. Het gaat om een 26-jarige en een 22-jarige man uit Hilversum. Een van hen wordt ook verdacht van vernieling van een beveiligingscamera bij winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland Utrecht. De beide verdachten worden voorgeleid en zo mogelijk vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. De maximumstraf voor opruiing is vijf jaar.

In Amersfoort is een minderjarige jongen aangehouden voor mishandeling van een cameraman tijdens de rellen afgelopen maandag.

Vrijdag en zaterdag werden ook al groepen, veelal jongeren, opgepakt in verband met de rellen. Het gaat om tientallen personen. Ook in Den Haag en Scheveningen was het onrustig door jongeren die de confrontatie met de politie zochten.