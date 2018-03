Opnieuw lid No Surrender opgepakt

Een 50-jarig lid van motorclub No Surrender is opgepakt. De man uit Zwolle wordt verdacht van onder meer diefstal met geweld, mishandeling, bedreiging en afpersing, meldt de politie.

De man wordt ervan verdacht in 2014, 2015 en 2016 betrokken te zijn geweest bij minstens vier (zware) mishandelingen, al dan niet in combinatie met diefstal, afpersing en bedreiging. Bij deze vier zaken waren ook twee leiders van No Surrender betrokken, die in december en februari al werden aangehouden.

Onder hen is voorman Henk Kuipers, die in december werd opgepakt en nog altijd vastzit. Kuipers wordt verdacht van onder meer afpersing van bijna een miljoen euro, zware mishandelingen, diefstal met geweld en het vervalsen van een loonstrookje. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werkte hij als een soort incassobureau, met bedreigingen in clubkleren.

De arrestatie van de Zwollenaar dinsdag maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar criminele activiteiten binnen No Surrender. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Het OM onderzoekt de mogelijkheden om de club te verbieden.