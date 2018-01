Opnieuw lichaam aangespoeld op Curaçao

Op Curaçao is vrijdagochtend (lokale tijd) opnieuw een dode man aangespoeld. Hij is gevonden bij een baai aan de noordkust. Het is het vijfde lichaam deze week dat aanspoelt.

Eerder deze week werden al vier lichamen gevonden, twee mannen en twee vrouwen, van Venezolanen die hadden geprobeerd illegaal het eiland te bereiken. Volgens Venezolaanse media is begin deze week een groep mensen uit de havenstad La Vela de Coro vertrokken per boot, die onderweg is gezonken. Onduidelijk is hoe groot de groep is.

Er wordt in het gebied, net als woensdag en donderdag, gezocht naar meer drenkelingen die mogelijk langs de noordkust aanspoelen. De zee is altijd erg ruw aan de noordzijde van het eiland.