Opnieuw leden motorclub Caloh Wagoh opgepakt

Opnieuw zijn drie mannen aangehouden in het onderzoek naar de motorclub Caloh Wagoh. Het gaat om een 37-jarige man uit Rijswijk en twee mannen van 32 en 52 uit Den Haag, allen leden van de motorclub, meldde het Openbaar Ministerie in Den Haag dinsdag. Onlangs werden al twee verdachten aangehouden op Sint-Maarten en in Spanje.

Het OM denkt dat deze twee mannen opdracht hebben gegeven tot liquidaties aan een ander bendelid. Deze persoon, die wordt gezien als een kopstuk binnen de club, zou enkele opdrachten hebben uitgezet bij de andere drie motorclubleden die dinsdag zijn opgepakt in Nederland. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met een advocaat.

Het is nog niet bekend wanneer de twee eerder aangehouden verdachten naar Nederland komen.

Het OM wil ook Caloh Wagoh Main Triad laten verbieden en ontbinden. Volgens het OM is de motorclub „structureel en onlosmakelijk” verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden.