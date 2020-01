Opnieuw lagere opkomst verkiezingen Sint-Maarten

In totaal 59 procent van de stemgerechtigden op Sint-Maarten is donderdag naar de stembus gegaan. De twintig stembureaus zijn om 20.00 uur (lokale tijd) gesloten. Dat is Nederlandse om 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. De uitslag wordt, vanwege het handmatige tellen, pas vijf of zes uur later verwacht.

In 2010 en 2014 stemde nog 70 procent, daarna werd de interesse per verkiezing minder. Tijdens de verkiezingen in 2016 bracht 65 procent zijn stem uit, twee jaar geleden was dat 62 procent.

Aanhoudende onrust en onenigheid binnen de politiek zorgden ervoor dat het laatste decennium vijf parlementsverkiezingen zijn gehouden. In de afgelopen tien jaar waren er negen verschillende regeringen.

Minister-president Silveria Jacobs (National Alliance), die sinds twee maanden een interim-regering leidt, erkende gedurende de verkiezingsdag dat de opkomst laag was. Ze riep de bevolking verschillende keren op alsnog naar de stembus te gaan.