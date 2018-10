Opnieuw kinderen gewond door val van springkussen

Twee kinderen zijn in Esbeek (Noord-Brabant) gewond geraakt doordat ze van een springkussen vielen. Ze zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Het is het vijfde ongeluk met een springkussen in korte tijd. Vorige week raakte in Stroe nog een kind gewond toen hij van een springkussen viel. Afgelopen zomer liepen twee kinderen een schedelbasisfractuur op nadat ze van een springkussen waren gevallen.

Voor het ongeval in Esbeek werden een traumahelikopter en twee ambulances ingezet, zei de politie.

De inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) doet onderzoek naar het voorval. Omroep Brabant meldt dat het springkussen is omgevallen, maar een politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen.