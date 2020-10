Opnieuw kerkdiensten met meer dan 30 bezoekers

Ook zondag blijken er kerken in Nederland te zijn die meer mensen toelaten dan het dringend geadviseerde maximum van dertig in een binnenruimte. Zo woonden zondagochtend in Leerdam in de Sealthiëlkerk zo’n 230 mensen de dienst bij.

Een woordvoerder van de kerk zegt zondag dat de kerk de helft van de gemeente uitnodigt, wat neerkomt op driehonderd mensen als iedereen komt. „Wij vinden de kerkdiensten een wezenlijk onderdeel van het belijden van ons geloof. Daarom hebben wij ervoor gekozen om binnen de wet- en regelgeving meer mensen toe te laten.”

De kerk doet dat met inachtneming van maatregelen als het houden van 1,5 meter afstand, aldus de woordvoerder. Ook dragen mensen als ze het terrein op komen mondkapjes, die pas af gaan als ze op hun plek zitten. Verder zijn er mensen aanwezig die ervoor zorgen dat er geen ophoping van mensen plaatsvindt in bijvoorbeeld de gangen.

De Leerdamse kerk telt 750 vaste zitplaatsen, maar als alle ruimtes erbij worden betrokken, is er plek voor 1100 tot 1200 mensen, geeft de woordvoerder aan. Die ruimte is nu ook gemaakt. „We doen het netjes, aangezien gemiddeld 225 mensen komen.” De 230 mensen die zich voor zondagochtend hadden aangemeld, hadden allemaal ook aangegeven dat ze gezond zijn, vertelt hij.

Op dit moment telt de kerkgemeente volgens hem ook geen positief op corona geteste mensen. „We vragen het mensen ons actief te melden. We hebben twee positief geteste mensen gehad, de afgelopen weken, maar die zijn inmiddels helemaal hersteld. Als er een cluster ontstaat in de gemeente, schalen we zo snel mogelijk af, mogelijk zelfs naar de vijf mensen die nodig zijn om de dienst door te laten gaan.”

Het AD meldde zondag dat in de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel zondagochtend opnieuw tweehonderd bezoekers waren. Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel had de kerk vrijdagmiddag volgens de krant nog gevraagd slechts dertig bezoekers toe te laten.