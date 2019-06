Opnieuw invallen in panden Albanezen

De politie heeft dinsdag in een zogenoemd Albanezen-onderzoek opnieuw invallen gedaan in panden in Sittard en Geleen. Dat gebeurde op acht plaatsen in een onderzoek naar de georganiseerde wietteelt in Limburg. Niemand werd aangehouden. Wel zijn computers in beslag genomen.

De politieactie volgt op eerdere invallen in twintig panden op 21 mei, waarbij zestien meest Albanese verdachten werden gearresteerd. De politie vond toen onder meer 12.000 wietplanten en ruim 25 kilo aan gedroogde wiettoppen.

De politie denkt dat de eigenaar van een Grieks restaurant in Geleen valse werkgeversverklaringen opstelde voor ‘werknemers’ van Albanese afkomst. Met deze nepverklaringen kregen die ‘werknemers’ hypotheken voor de aankoop van panden, die vervolgens voor de wietteelt werden gebruikt.

Burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen sprak eerder van 87 spookpanden in zijn regio, waar wietteelt plaatsvond.