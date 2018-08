Opnieuw incident in Johan Huizingalaan A’dam

Opnieuw is er in de Amsterdamse Johan Huizingalaan in Slotervaart een explosie geweest. Het is het derde incident in de straat in de afgelopen dagen. Maandag op dinsdag werd er een bedrijfspand van een schoonmaakbedrijf beschoten en lag aan de achterkant van het pand een explosief voorwerp op straat. Zaterdag op zondag werd in die straat ook al een bedrijfspand beschoten.

De nacht van dinsdag op woensdag ging het explosief af op straat, ter hoogte van bushalte Justus Lipsiusstraat. Er raakte niemand gewond, wel raakten het bushokje en voordeur van een pand beschadigd.

De politie heeft nog geen idee wie er achter zit en is op zoek naar getuigen. Dinsdag werd overigens ook een explosief in de Amsterdamse Jan Evertsenstraat gevonden aan de voordeur van een pand. De politie behandelt deze zaken overigens als aparte zaken.