Opnieuw Hollandse Meesters terug uit Rusland

De tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage - Oogappels van de Tsaren, die de Hermitage in Amsterdam recent het recordaantal van 340.000 bezoekers bezorgde, krijgt een opvolgster. In 2023-2024 komt Hollandse Meesters II, ook met nooit eerder teruggekeerde werken uit de collectie van de Hermitage in Sint Petersburg. Die is zeer rijk aan Hollandse meesters, die met name door de tsaren verwoed werden verzameld.

De Amsterdamse Hermitage bestaat in 2019 tien jaar. De kunsttempel heeft voor de periode tot 2025 al tien expositie’s in de agenda staan, gemaakt in samenwerking met de wereldberoemde naamgenoot in Rusland. Daaronder is in 2022 een omvangrijke expositie van de collega’s, vrienden en rivalen Picasso en Matisse.

Het jubileumjaar 2019 wordt gevierd met De schatkamer!, een grote presentatie van meesterwerken uit vele eeuwen kunstgeschiedenis van de halve wereld, en Juwelen! met persoonlijke kledingstukken, sieraden en sierobjecten van edellieden, tsaren en tsarina’s als Elisabeth, Catharina de Grote en Maria Fjodorovna.

De komende jaren staan verder tentoonstellingen op stapel van middeleeuwse kunst (2020), Italiaanse meesters (2020-2021), Islamitische kunst (2021), over de jeugd van leden van de Romanov-familie (2022-2023), over de Scythen en andere nomadische steppenvolken (2023) en over boeddhistische kunst (2024).