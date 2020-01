Opnieuw hogere gemeentelijke heffingen voor burgers en bedrijven

Huishoudens en bedrijven zijn ook dit jaar gemiddeld meer geld kwijt aan gemeentelijke heffingen. Gemeentes verwachten dit jaar in totaal 6,3 procent meer geld aan heffingen te ontvangen dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020.

Van de drie grootste kostenposten van gemeentelijke heffingen stijgen reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. De reinigingsrechten en afvalstoffenheffing worden dit jaar met gemiddeld 8,3 procent opvallend veel duurder. Ook in 2019 namen deze kosten toe, toen met 5,5 procent. De reinigingsheffingen gaan vooral omhoog door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Veel gemeenten berekenen deze kostenverhoging via de afvalstoffenheffing door aan huishoudens.

Eigenaren van woonhuizen en bedrijfspanden gaan dit jaar gemiddeld 4,7 procent meer ozb betalen dan in 2019. Uit recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten groot zijn. In Nijmegen betaalt een huiseigenaar bijvoorbeeld gemiddeld drie keer zoveel ozb (568 euro) als in Sliedrecht (189 euro). Ook gaat de rioolheffing gemiddeld met 2,1 procent omhoog.

Uit de cijfers blijkt verder dat de toeristenbelasting met 40 procent stijgt. Driekwart hiervan komt voor rekening van Amsterdam, waar 199 miljoen euro aan toeristenbelasting wordt begroot.

De parkeerheffingen stijgen met bijna 10 procent (89 miljoen euro). Deze toename is ook voor een groot deel toe te schrijven aan de hoofdstad, waar het parkeergeld in totaal met 39 miljoen euro stijgt.