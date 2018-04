Opnieuw handgranaten gevonden in Nieuwegein

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de Margrietstraat in Nieuwegein twee handgranaten aangetroffen en meegenomen. Bewoners moesten eerder uit voorzorg hun huis verlaten. Nadat de explosieven aan het eind van de ochtend waren geborgen en de politie het gebied had gecontroleerd met speurhonden, konden bewoners terug naar huis.

In februari werden in dezelfde buurt, in de Beatrixstraat, handgranaten gevonden onder een auto en voor een woning. Burgemeester Frans Backhuijs besloot toen dat de bewoners voor drie maanden hun huis uit moesten omwille van de veiligheid van de buurt.

Volgens de politie is er „vooralsnog geen aanleiding om uit te gaan van een verband”.