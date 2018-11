Op het Bijlmerplein in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een handgranaat aangetroffen. Dat meldt de politie na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding over de vondst van een mogelijke granaat. De EOD heeft de granaat meegenomen voor onderzoek.

Vorige week vond de politie ook een handgranaat op het Bijlmerplein. De handgranaat die nu is gevonden is in Amsterdam al de vierde in een week tijd.