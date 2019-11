Opnieuw geen straf voor diefstal Jip de kip

Het gerechtshof in Amsterdam heeft een 56-jarige vrouw in hoger beroep veroordeeld voor diefstal van een kip van de Hogeschool voor de Kunsten in de hoofdstad. De zaak is bekend geworden als die van 'Jip de kip'. De vrouw is schuldig bevonden maar heeft geen straf gekregen. Eerder kwam de rechtbank tot een gelijkluidende uitspraak.

De vrouw - Sandra van der Werd van het comité Dierennoodhulp - stal de kip op 25 januari 2016, omdat zij het dier wilde redden. De kip werd tijdelijk in een hok in de hal van de theaterschool gehouden in het kader van een studieproject, waarbij studenten konden stemmen over het al dan niet slachten van de kip. Volgens de rechter waren de omstandigheden van de kip niet zodanig dat een 'redding' gerechtvaardigd was. Van der Werd heeft voor eigen rechter gespeeld, aldus het hof, en dat kan niet door de beugel.

Een straf opleggen hoeft niet, meent het hof, want de diefstal is lang geleden gepleegd en Van der Werd kwam niet eerder met justitie in aanraking. Bovendien werd Jip de kip kort na de diefstal terugbezorgd.