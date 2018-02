Opnieuw geen koosjer vlees door nieuwe wet

De problemen rond de koosjere slacht zijn nog onverminderd groot. Door de strengere regels die per 1 januari van kracht werden, was er deze week opnieuw geen vlees beschikbaar uit de enige koosjere slagerij die er in Nederland is.

Dat deelde mr. H. Loonstein, advocaat van de slagerij, donderdagmiddag mee. Twee weken geleden, tijdens de eerste slacht conform de nieuwe voorschriften, moesten alle dieren alsnog worden afgeschoten. Daarmee was hun vlees voor veel orthodoxe Joden niet meer koosjer. Ook de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met de nieuwe regels omging, leidde tot kritiek. De SGP- en CDA-fracties in de Tweede Kamer kondigden aan hierover vragen te stellen.

Tijdens de tweede slachtdag, vorige week maandag, behoefden niet alle dieren te worden afgeschoten. Er kwam wel minder koosjer vlees beschikbaar dan voordat de nieuwe regels van kracht werden. Deze week had de slachtdag hetzelfde resultaat als de eerste keer: geen goedgekeurde dieren, en dus geen koosjer vlees.

„Koosjere slacht wordt in Nederland bijna onmogelijk”, concludeert Loonstein. „Er moet nu vlees uit het buitenland worden geïmporteerd. Dat brengt niet alleen hogere kosten met zich mee, maar ook onzekerheid: er komt vlees uit België, maar ook daar is het debat over koosjere slacht gaande. In Antwerpen is ook niet de mogelijkheid om voldoende te slachten om ook Nederland van vlees te voorzien. Er is nog wat voorraad, maar we raken wel in de knel.”

