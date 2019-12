Bij het ”meldpunt gedwongen zondagswerk” van de gemeente Veenendaal zijn het afgelopen halfjaar, net als daarvoor, geen klachten binnengekomen, zo bleek dinsdag. Het meldpunt werd eind 2017 op aandringen van de SGP, de CU en CDA ingesteld.

De gemeenteraad maakte toen mogelijk dat in Veenendaal per jaar maximaal twaalf koopzondagen worden gehouden. Supermarkten en bouwmarkten mogen elke zondagmiddag open zijn. Het college stelt voor om over een jaar te bekijken of het meldpunt moet blijven.