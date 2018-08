Opnieuw explosief in Amsterdam achtergelaten

De Voetboogstraat en omliggende straten in het centrum van Amsterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag enkele uren afgezet geweest wegens de vondst van een verdacht voorwerp bij een frietzaak. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek dat het om een explosief ging.

De EOD heeft het explosief meegenomen. De afzettingen zijn omstreeks 3.15 uur opgeheven.

Met name in de wijk Slotervaart hadden de afgelopen dagen verschillende incidenten plaats met beschietingen. Er werden al eerder explosieven gevonden, één explosief ging af in de Johan Huizingalaan.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze zaken.