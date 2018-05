„Opnieuw ernstige mishandeling bij Vindicat”

Opnieuw is een lid van Vindicat op de sociëteit van het Groningse studentencorps mishandeld. Vindicat heeft het incident niet gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen, meldt Dagblad van het Noorden.

Dat is in strijd met de gedragscode voor studentenverenigingen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) eist nu volledige openheid van Vindicat. Op basis daarvan zullen de universiteit en Hanzehogeschool zich beraden op sancties. „Incidenten moeten gemeld worden”, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. „Daar hebben ze voor getekend.”

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is ook niet geïnformeerd, laat hij via zijn woordvoerder weten. „Dat had wel gemoeten. Ik laat me op korte termijn bijpraten over wat er precies is gebeurd.”