Opnieuw een zeer droge zomer voor deel van Nederland

Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland hebben deze zomer voor het derde jaar achter elkaar te maken gehad met zeer grote droogte. Het neerslagtekort in delen van deze provincies ligt rond de 300 millimeter en dat is extreem hoog.

In het hele zuiden en oosten van het land, in Zeeland en in delen van Noord-Holland staat het grondwater nog steeds laag tot zeer laag.

In de rest van Nederland is ook sprake geweest van droogte, maar veel minder ernstig. Het gemiddelde neerslagtekort ligt daar op 212 millimeter, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de dinsdag verschenen droogtemonitor. Het is vooralsnog de laatste droogtemonitor van dit jaar, want op 1 oktober begint voor waterbeheerders het hoogwaterseizoen.

In sommige delen van Nederland staan beken, sloten en riviertjes nog steeds droog. De natuur loopt daardoor flinke schade op. Hier en daar inspecteren de waterschappen ook nog steeds dijken en kades op droogteschade. De maatregelen tegen zeer laagwater in de Maas zijn opgeheven, omdat de waterstand in die regenrivier flink is gestegen. Ook de waterstand in Rijn, Waal en IJssel stijgt de komende dagen fors, verwacht de LCW.

Waterschappen in de droogste delen van het land zeggen dat ze maandenlang veel regen nodig hebben om de grondwaterstand voor volgend voorjaar weer op peil te krijgen. Waterbeheerders zijn druk bezig met plannen om het waterbeleid in Nederland aan te passen aan de klimaatverandering.