Opnieuw dierenleed gefilmd bij leghenbedrijven

Animal Rights heeft opnieuw trieste beelden naar buiten gebracht van misstanden bij leghenbedrijven. Deze keer gaat het volgens de dierenwelzijnsorganisatie om undercoverbeelden die zijn gemaakt bij producenten van scharrel- en kooieieren in de plaatsen Stroe en Herveld (Gelderland), Ottersum (Limburg) en Linde (Drenthe).

Te zien is hoe vangploegen in rap tempo schuren met tienduizenden leghennen leeghalen, waarbij regelmatig de poten en vleugels worden gebroken. De kippen worden bij hun pootjes gegrepen en ondersteboven, met drie of vier kippen per hand, doorgegeven aan een collega. Vervolgens worden ze hardhandig in kratten gepropt. „De dieren raken volledig in paniek. Er wordt geen enkele moeite gedaan om stress, angst en pijn bij de dieren te voorkomen”, zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.

Animal Rights kwam maandag al met beelden van ‘horrorkippenschuren’, met sterk vermagerde, kale, verzwakte en dode leghennen.