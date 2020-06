Opnieuw demonstraties tegen racisme en geweld

In Utrecht, Nijmegen en Enschede wordt vrijdagmiddag en -avond opnieuw gedemonstreerd tegen racisme en geweld, zoals deze week al op meer plekken in Nederland gebeurde. In Amsterdam en Rotterdam was het veel te druk. Daarom benadrukken organisaties van de betogingen nu dat de bijeenkomsten alleen bedoeld zijn voor mensen uit de directe omgeving. Er komen nog meer demonstraties elders in het land aan.

In Utrecht is de demonstratie vrijdagavond op het terrein van de Jaarbeurs. Het protest vindt hier plaats omdat er veel mensen op 1,5 meter van elkaar kunnen samenkomen. „Wij vinden het het belangrijkst dat niemand gevaar loopt, zodat de kernboodschap voorop staat: stop het politiegeweld tegen zwarte mensen en stop institutioneel racisme”, aldus de organisatie, de Surinaamse vereniging Tori Oso, Keti Koti en Stop Blackface.

Onrust in Amsterdam en Rotterdam is voor burgemeester Jan van Zanen van Utrecht geen reden om het protest daar te verbieden. „Demonstreren is een grondrecht”, aldus een woordvoerster. Wel is nog eens samen met onder meer de organisatie gekeken of er extra maatregelen moeten worden genomen zoals uitbreiding van de geluidsinstallatie en markeringen op de grond. De woordvoerster: „Wij pakken de ervaringen uit de andere steden erbij.” De organisatie heeft de gemeente laten weten vijf- tot zeshonderd deelnemers te verwachten.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is akkoord met maximaal 750 demonstranten op een wei in het Goffertpark in zijn gemeente. Als het niet goed gaat, kan de betoging zomaar ontbonden worden, heeft hij laten weten. Nijmegen Tegen Racisme, die de demonstratie aan het eind van de middag heeft georganiseerd, roept alle deelnemers op om niet alleen mondkapjes, maar ook handschoenen te dragen.

In Enschede beslist burgemeester Onno van Veldhuizen vrijdagmiddag pas of de betoging definitief doorgaat. Dat hangt af van hoeveel deelnemers zich een uur voor de demonstratie begint al hebben gemeld in het Van Heekpark. Daar mogen maximaal vijfhonderd betogers komen, maar als het om 16.00 uur al erg druk lijkt gaat de bijeenkomst alsnog niet door. De gemeente gaat volgens een woordvoerder strikt handhaven op de 1,5 meter afstand tussen mensen onderling.