Opnieuw demonstratie tegen racisme in Amsterdam

Opnieuw staat er een demonstratie tegen racisme gepland in Amsterdam. Betogers komen woensdag vanaf 17.00 uur samen in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost.

Eerst zou het protest plaatsvinden op het aangrenzende Anton de Komplein. Vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers verplaatste de organisatie in overleg met burgemeester Femke Halsema de demonstratie naar het ruimere park. Op sociale media gaven dinsdag al meer dan 6000 mensen aan te willen komen.

Het eerste protest van Black Lives Matter op 1 juni op de Dam leidde tot veel kritiek, omdat er veel meer mensen dan gepland op af kwamen en ze niet voldoende afstand konden houden volgens de coronaregels.

De demonstratie is op dezelfde dag als het spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad, waarin Halsema zich moet verantwoorden voor het feit dat ze de betoging niet afbrak. Halsema vreesde dat dit zou leiden tot onrust en mogelijke rellen.

De afgelopen week waren er op meerdere plekken in het land demonstraties tegen racisme. Aanleiding is het racistische geweld van de politie in de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaan George Floyd stierf toen een agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat.